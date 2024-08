O 7º Juizado Especial Cível de São Luís/MA decidiu pela improcedência de uma ação movida por empresa que caiu no golpe do pix e requeria indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que durante uma transação comercial via WhatsApp acreditava estar negociando com outra empresa e realizou a compra de cabos no valor de R$ 2.969,28, efetuando o pagamento por meio de pix.

Depois disso a empresa buscou atendimento junto ao banco, relatando que sempre obteve recusas e promessas vazias de resolução, por isso ingressou na Justiça requerendo a restituição do valor e indenização por danos morais. O banco disse que não tinha responsabilidade pela situação e que toda a negociação ocorreu entre as empresas, sem vínculo direto com a instituição financeira e que a autora foi negligente ao aceitar oferta de uma empresa desconhecida.

A juíza concordou com o argumento e disse que a empresa não teve cautela de verificar a idoneidade das informações mediante ligação telefônica para a empresa oficial, quanto ao processo ofertado, agindo por impulso e contribuindo para o golpe praticado por terceiros. (Processo 0800750-40.2024.8.10.0012).