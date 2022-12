Gato agredido

Dídimo Heleno

Um gato foi agredido por um homem num pet shop, que o dispensou por justa causa. Na sentença, a julgadora disse que “atitudes do obreiro registradas em vídeo evidenciam negligência e imprudência até para um espectador leigo no ofício de banho e tosa. Ele segura o gato pelo seu rabo e levanta-o a ponto de fazer as suas patas deixarem de tocar o balcão.…