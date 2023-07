Dídimo Heleno

O saudoso Tim Maia, o síndico do Brasil, é o autor da célebre frase: “Este país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita”. Mas o nosso país, além dos motivos elencados pelo mestre, também não dá certo por outras coisas. Uma delas é o fato de ministros da Suprema Corte não se portarem com a tal “liturgia do cargo”.

Luís Roberto Barroso ficou muito conhecido quando, numa discussão fervorosa com o também ministro Gilmar Mendes, ambos do Supremo Tribunal Federal, disse que o seu opositor apresentava “pitadas de psicopatia”. Agora é possível perceber que tais nuances também se apresentam no próprio.

O homem, não se sabe por qual razão, resolveu participar de um Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) e, talvez empolgado com o fato de ter sido, na juventude, um deles, agarrou o microfone, como Bellini à Taça de 58, e desferiu um monte de palavras que ressoarão para todo o sempre. As redes sociais, claro, ficaram inundadas de memes, opiniões e pedidos de impeachment do ministro falador.

Mas o que disse o jurista? Ele, quase em transe, com o microfone na mão, disse, entre outras coisas, o seguinte: “Eu saio daqui com a energia renovada. Pela concordância e pela discordância. Porque é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”.

Tem gente que gosta de complicar sua boa vida. O que fazia um ministro num ato político? E o que o levou a agarrar o microfone e fazer um discurso de palanque? Parece que só no Brasil acontecem essas “jabuticabas”. A coisa fedeu e repercutiu muito, afinal se trata de um ministro da Suprema Corte. Ele havia sido vaiado por alguns presentes por conta do seu voto desfavorável ao piso nacional da enfermagem. Isso provavelmente o motivou a fazer a asneira que fez.

Até o próprio STF teve que emitir nota sobre a questão. “A frase ‘nós derrotamos o bolsonarismo’ referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição”, disse o Supremo, tirando o seu da reta. Tudo o que não poderia acontecer num momento tão conturbado politicamente como o que nós vivemos, aconteceu. Barroso jogou gasolina na fogueira. E deu voz a muitos que só estavam aguardando esse pezinho para se deslumbrar e vociferar nas redes.

A própria UNE foi uma das poucas vozes que vieram em favor do ministro. Mas parece que piorou a coisa. “A UNE é uma instituição quase centenária, que em toda sua história se propôs a reunir amplos setores sociais em defesa da democracia, da educação e do Brasil. Procuramos neste momento reafirmar esse compromisso, ao receber pela primeira vez desde a redemocratização um ministro do STF em nosso congresso, onde colocamos a nossa defesa pela prisão de todos aqueles que atentaram ao estado democrático recentemente, principalmente, o que foi o principal arquiteto deste ataque, o Bolsonaro”.

Barroso, segundo a UNE, é o primeiro ministro do Supremo, desde a redemocratização, a participar de um ato desse. O ineditismo soa quase como condenação. O ministro e a própria UNE conseguiram trazer das catacumbas um morto-vivo político, quase na lona, recentemente tornado inelegível, o ex-presidente Bolsonaro. Os seus apoiadores encontraram esse galho para se agarrar, justamente quando o Governo Federal resolve encerrar o programa relativo às escolas cívico-militares, o que também foi motivo de muita algazarra nas redes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sempre muito diplomático e com sua personalidade mansa, tentando a todo custo agradar a todos – o que acaba desagradando a maioria – falou da tribuna da Casa, pressionado por outros pares, sobre a atitude de Barroso. O político denominou de “inadequada, inoportuna e infeliz” a fala do ministro. “Estamos num esforço muito grande de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Temos exercido isso no dia a dia para que possamos ter um país próspero, com menos ódio e mais compreensão”. Em outras palavras, Pacheco disse que Barroso não precisava estragar tudo. O senador Romário diria que o ministro, calado, é um poeta.

O que está em jogo é um possível pedido de impeachment do ministro. Inclusive o presidente do Senado até sugeriu uma retratação para que se evite qualquer questionamento sobre eventual impedimento ou suspeição do jurista em ações que envolvam Bolsonaro e seus aliados. O falador oficial do Supremo sempre foi Gilmar Mendes, mas nem ele ousou subir num palanque da UNE para dizer o que disse Barroso. Tim Maia deve ter revirado no seu grande túmulo.