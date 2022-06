Garoto de programa?

Dídimo Heleno

Uma gestora sempre dizia que um funcionário deveria ser “bancado” por alguém toda vez que ele aparecia no local mais arrumado ou com um novo celular. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a condenação da empresa de telefonia, que indenizará o homem por danos morais em vista da insinuação de que ele seria “garoto de…