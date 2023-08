Dídimo Heleno

O advogado Éder Siqueira foi pela primeira vez ao Superior Tribunal de Justiça para fazer uma sustentação oral e sua fala repercutiu, pois durante a sessão disse ser gago, no que foi tranquilizado pelos ministros. Em entrevista ele disse que “nem imaginava que ia dar essa repercussão toda. A gagueira faz parte de mim, mas preciso avisar para me libertar. Eu estudo para que prestem atenção no conteúdo, não na forma”, discursou.

O causídico disse que se sentiu muito lisonjeado com o carinho demonstrado pelos ministros e que certamente conseguiu passar sua mensagem. Ele disse, ainda, que aprendeu a conviver ao longo de sua vida com o problema da gagueira. “Já fiz hipnose, água na concha do feijão, vários sustos e até macumba, mas não passou. Faço tratamento fonoaudiológico, mas isso oscila muito com meu pico de nervosismo”, completou.

Sua sustentação oral na 6ª Turma do STJ começou assim: “Este advogado é gago e, em caso de flagrante injustiça, mais nervoso ainda eu fico”. A ministra Laurita Vaz acrescentou: “Bem compreensível”. O causídico aproveitou e agradeceu ao ministro Sebastião Reis, relator do caso, pela paciência ao recebê-lo em seu gabinete e disse com jocosidade: “Diante da minha gagueira, tenho certeza de que usei mais tempo do que outros”. O ministro gentilmente respondeu: “Não se preocupe com isso, não. Está fazendo o seu papel”.