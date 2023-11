O Supremo Tribunal Federal manteve a tramitação de ação penal contra um homem acusado de furtar de uma farmácia em Concórdia (SC) quatro caixas de lenços umedecidos e uma lata de leite em pó, totalizando R$ 62,00. Isso ocorreu em 2021. A maioria dos ministros rejeitou a tese do princípio da insignificância, uma vez que o acusado já responde por outros furtos e que o crime envolveu fatores considerados graves, como o arrombamento da loja.

O relator, ministro André Mendonça, lembrou que o entendimento do STF sobre o referido princípio requer a demonstração de que a conduta não foi praticada com violência ou grave ameaça, além de não ter envolvido perigo e que não se tratou de ação com grande reprovação social. Para o relator, é necessário aguardar o andamento da ação penal, com a produção de provas e, aí sim, verificar se estão presentes os elementos essenciais à aplicação do princípio da bagatela. Os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes pretendiam acolher o pedido, mas ficaram vencidos. Acompanharam o relator os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. (RHC 218.677).