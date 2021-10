Furto em escola

Dídimo Heleno

Se ficar comprovado que o furto ocorrido dentro de uma escola aconteceu por desídia do estudante o estabelecimento e ensino não pode ser responsabilizado. No caso, o Tribunal de Justiça da Paraíba absolveu uma escola da rede privada pela subtração de um celular que teria acontecido no local, quando um aluno percebeu que o seu aparelho telefônico,…