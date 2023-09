Dídimo Heleno

Um homem furtou três peças de carne e quatro desodorantes, mas se arrependeu e restituiu os itens imediatamente à vítima. Para a defesa, ele deve ser absolvido do crime de furto, até porque os bens são básicos para a subsistência humana, não devendo afastar a aplicação dos princípio da intervenção mínima, da insignificância e da ofensividade.

Por meio do Tema 1.205, o julgamento se dará sob o rito dos repetitivos e o Superior Tribunal de Justiça irá “definir se a restituição imediata e integral do bem furtado constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância”. Há mais de 200 casos com discussão similar nas 5ª e 6ª Turmas do STJ.