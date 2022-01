Furto de picanha

Como todos sabemos, carne virou no Brasil um produto caríssimo e, portanto, para poucos. Ainda assim o ministro Gilmar Mendes, do STF, aplicou, em recente decisão, o princípio da insignificância em favor de um homem que, sorrateiramente, se agarrou a uma peça de picanha como Bellini à taça de 58 e, quando saía de fininho do estabelecimento, foi surpreendido com a carne debaixo…