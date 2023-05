Dídimo Heleno

O ministro André Mendonça, do STF, acolheu pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais e concedeu cumprimento de pena em regime inicial aberto a uma mulher que foi condenada por furtar quatro pacotes de fraldas no valor de R$ 120. Essa foi uma decisão no HC 225.705, impetrado contra decisão do STJ.

Ela foi condenada em 1ª Instância a um ano e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa. O Tribunal Mineiro deu improvimento ao recurso de apelação e o Superior Tribunal de Justiça negou o Habeas Corpus, entendendo que no caso não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que a mulher tem mania de furtar fraldas, não sendo essa a primeira vez.

Quando chegou ao Supremo Tribunal (casos assim chegam à nossa Suprema Corte, por incrível que pareça), o ministro Mendonça concordou que o princípio da insignificância realmente não se aplica, vez que a mulher tinha duas condenações definitivas, por furto e recepção, embora o STF entenda que a reincidência não afasta, por si só, o princípio da bagatela.

O relator ponderou que, nesse caso, as condenações definitivas anteriores da mulher devem ser levadas em conta, além de o valor das fraldas estar acima dos 10% do salário-mínimo vigente em agosto de 2017, época em que ocorreu o furto. Contudo, o ministro considerou cabível a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista que a pena para o crime cometido é inferior a quatro anos.