O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve as penalidades impostas pela Administração Pública a uma farmácia depois que detectou irregularidades durante uma auditoria no “Programa Farmácia Popular do Brasil”.

No caso, a farmácia deverá restituir ao referido programa governamental o valor de R$ 168.159,54, além de ser descredenciada do Datasus – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade.

O programa Farmácia Popular do Brasil faz parte de uma política pública que tem por objetivo oferecer medicamentos a preços reduzidos por meio de parcerias com estados, Distrito Federal, municípios e hospitais filantrópicos, bem como da rede privada de farmácias e drogarias. (Processo 1009823-39.2016.4.01.3400)