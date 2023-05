Dídimo Heleno

A 5ª Turma do STJ considerou como válida a identificação do autor do crime pela vítima quando a própria vai às redes sociais e encontra fotos do suspeito. Com esse entendimento, denegou uma ordem de habeas corpus que havia sido impetrado por um homem acusado de roubo a mão armada.

Esse é um posicionamento que se distingue (distinguishing) de alguns precedentes relativos ao reconhecimento por fotografia, que não serve para embasar condenação criminal, uma vez que há desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Nesse caso, a vítima foi surpreendida por três criminosos ao abrir a garagem de casa, tendo sido rendida e roubados alguns bens.

A própria vítima foi às redes sociais e detectou fotos de um dos criminosos, tendo apresentado o material à polícia um mês depois, quando foi chamada para fazer o reconhecimento em um banco de imagens. “Caem por terra todas as basilares que levaram à inovação jurisprudencial quanto ao reconhecimento de pessoa: o identificador não poderia ter sido induzido ao apontamento pelos agentes de segurança, tendo ele próprio reconhecido o réu em redes sociais antes do comparecimento na delegacia, sendo desarrazoado punir a vítima com a anulação da diligência simplesmente por ela ter reconhecido o agressor antes das formalidades em delegacia”, disse o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do caso. (HC 793.886).