Foto em mural

Dídimo Heleno

Numa operadora de telefonia os empregados eram obrigados, sempre que cumprissem as metas, a tirar fotos com um “grande dedo” de brinquedo, o qual apontava para cima, e para baixo, caso não cumprissem as metas. Essa imagem ficava em um mural para a visualização dos clientes e demais funcionários. Uma trabalhadora se recusou a assim proceder e o seu…