Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão do Tribunal do Júri realizado na comarca de Sertãozinho, que condenou uma mulher a cumprir pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, por queimar e matar o seu marido como vingança após uma discussão.

Consta que em 2012 a mulher, depois de um violenta discussão com a vítima, deixou a residência do casal e voltou tempo depois com uma garrafa de gasolina. Quando o marido estava dormindo, ela despejou o combustível sobre ele e ateou fogo, queimando cerca de 70% do seu corpo. O homem foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Embora a defesa tenha alegado legítima defesa, o relator do caso disse assim em seu voto: “Há nos autos relato de que a ré jogou gasolina no corpo da vítima e ateou fogo enquanto ela estava deitada na cama, dormindo, e que, apesar do relato de testemunhas de agressões físicas contra a ré, a mesma retornou ao local no dia seguinte para consumar o crime. Há, inclusive, afirmação de que ela tentou riscar o fósforo, que não acendeu, e então tornou a riscar, ateou fogo no corpo do companheiro e fugiu”, pontuou. (Processo 3000219-63.2013.8.26.0597).