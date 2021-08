Fisioterapia terceirizada

Dídimo Heleno

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entendeu que para um hospital a fisioterapia é atividade-meio e não atividade-fim, razão pela qual é lícita a terceirização dessa área, cujo entendimento é previsto na Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013), a qual dispõe sobre o exercício da Medicina. No caso, trata-se de uma ação civil pública em que o Ministério Público do…