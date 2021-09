Fiscal de loja e risco

Dídimo Heleno

Para o Tribunal Superior do Trabalho o fiscal de loja exerce atividade de risco e, portanto, o empregador tem responsabilidade objetiva por danos por ele sofridos, tudo de acordo com o artigo 927 do Código Civil, resultando no dever de pagar indenização. No caso em questão um desses trabalhadores morreu em serviço quando houve uma tentativa de assalto em um…