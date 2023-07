Dídimo Heleno

Em recente entrevista, o ministro Sebastião Reis Jr., do Superior Tribunal de Justiça, disse que a atuação de advogados nos tribunais superiores nacionais deveria se restringir a profissionais com certa experiência, o que já é adotado em vários países do mundo, como Alemanha.

Ele disse que embora pareça uma medida de caráter restritivo e elitista (parece mesmo!), é necessário que se pense na parte envolvida, que merece ter qualidade de defesa, até porque os efeitos das decisões proferidas por estas Cortes balizará todo o Judiciário do país, “ultrapassando muitas vezes o limite do caso concreto”.

E continua: “Tem que ser um processo bem cuidado, bem debatido, e com argumentos fortes, o que muitas vezes um advogado iniciante, por mais preparado que seja, não tem condições ou maturidade para debater determinados assuntos”. O problema é que a parte, muitas vezes, só tem dinheiro para contratar um profissional iniciante. Sem contar os gastos com a própria Justiça, que é cara.