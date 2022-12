Filhos indenizados

Dídimo Heleno

No ano de 2016 o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador eleito pelo Paraná, levantou o sigilo de diversas conversas grampeadas de Lula, agora presidente da República eleito e diplomado, com pessoas próximas, incluindo advogados, o que viola o sigilo das comunicações entre procuradores e clientes. Na ocasião, foi também divulgada uma conversa do político com…