Há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que busca trazer mais transparência em relação às filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se do PL 2.579/24, de autoria do deputado Marx Beltrão, propondo a obrigatoriedade da divulgação da lista de pacientes que aguardam por procedimentos médicos.

Pela proposta, as informações sobre as filas, que são gerenciadas pelas centrais de regulação do SUS, deverão ser disponibilizadas de forma pública, inclusive com os dados dos pacientes e dos procedimentos que serão realizados. A identificação será feita de forma a preservar a privacidade das pessoas, utilizando-se o número do CNS ou do protocolo de atendimento.

O referido projeto ainda está em fase inicial de tramitação e será encaminhado para as Comissões de Saúde, de Constituição e de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Em havendo aprovação, a proposta seguirá para o Senado Federal e, em sendo aprovado, se transforma em lei.