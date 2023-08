Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a devolver R$ 204.500,00 a uma fiel arrependida que doou a grana durante a campanha arrecadatória da Fogueira Santa. Esse valor corresponde ao patrimônio total da mulher, acumulado ao longo de 30 anos de trabalho, ela que é professora e recebe um salário líquido de R$ 1.500 reais por mês.

A Corte entendeu que ela foi pressionada pelos pastores a doar tudo o que tinha em troca de supostas “bênçãos de Deus” e em obediência à palavra bíblica. A doação impactou a sua subsistência e a de sua família, abarcando a totalidade dos seus bens sem que fizesse reserva para sua manutenção ou de quinhão destinado à herdeira, razão pela qual o valor deve ser restituído.

A ação contra a Igreja foi movida pela professora e sua filha, ambas representadas pela Defensoria Pública. Consta da petição inicial que “o marido e a filha são pessoas com parcos recursos, sem economias guardadas, o que demonstra, por si só, que as doações comprometeram a subsistência das autoras e de sua família, sobretudo nesse período de pandemia”.

Depois da doação, a mulher disse que passou a consultar outras pessoas, “e ver outros vídeos de outros líderes religiosos, percebendo que sua fé não dependia de realizar sacrifícios que impusessem a ela e sua família uma situação de vulnerabilidade financeira”. A Universal, em sua defesa, disse que “é vedado ao Poder Judiciário embaraçar a liberdade de liturgia religiosa coma decisão judicial que reconheça – objetivamente – a responsabilidade civil da Igreja que exorta a entrega da oferta em campanhas espirituais”.

Continuou a Universal dizendo que “a Igreja está amparada pelo legítimo exercício da liberdade de organização religiosa ao exortar, como parte de sua doutrina, a ‘doação’ como o símbolo de oferta de Deus para o ser humano a fim de que possa religar-se ao Criador, tudo com embasamento bíblico”. Pois é, a Bíblia, cujos costumes remontam a milênios. Esse Deus retributivo de algumas religiões é exigente.

Contudo, o desembargador concordou com o juiz de primeiro grau, ao afirmar que “as diversas campanhas de doação promovidas pela ré [Igreja Universal], entre as quais a denominada ‘Fogueira Santa’, revelam-se como prática de pressão moral injustificada pelos pastores aos crentes frequentadores da Igreja Universal, mesmo porque se estimula o despojamento total de seus bens em favor da organização religiosa”. My God.

Disse ainda o desembargador que “determinar a devolução das doações não é interferir na liberdade de crença, culto ou à liberdade de prática religiosa, como alega a Igreja Universal. Na realidade, trata-se apenas da aplicação de um controle judicial legítimo sobre atos que afrontam direitos fundamentais do ser humano, quais sejam, dignidade, boa-fé e honra”.