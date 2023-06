Dídimo Heleno

Se uma empresa mantiver pessoa desempregada, mas na expectativa de ser contratada ao longo de algumas semanas, mesmo depois de confirmada a aprovação no processo seletivo e, em seguida, fechar a vaga sem ter efetivado a contratação, incorrerá em presumida situação de humilhação profunda, desonra e sofrimento, além de incertezas.

Esse foi o entendimento da 72ª Vara do Trabalho de São Paulo, que condenou a empresa Localiza, que trabalha no ramo de alugúeis de automóveis, a indenizar um trabalhador que até chegou a ter data marcada para iniciar o trabalho, mas foi dispensado antes disso. O valor indenizatório foi arbitrado em R$ 15 mil.

O juiz trabalhista Natan Mateus Ferreira disse que houve dano moral por parte da empresa no momento em que desistiu de contratar o trabalhador, mantendo-o na expectativa da admissão, sem qualquer justificativa, por várias semanas. “O encaminhamento para a realização de tal exame denota que o demandante já teria sido aprovado nas etapas anteriores”, pontuou o magistrado.

E continuou em sua decisão: “Chama ainda a atenção a quantidade de documentos pessoais do trabalhador juntados pela empresa, como comprovante de situação cadastral no CPF da filha do demandante, caderneta de vacinação e declaração de matrícula em escola e declaração de vínculo perante um banco para fins de abertura de conta-salário. Pelo que, caracteriza-se no caso em tela lesão à esfera extrapatrimonial, in re ipsa, a qual dá ensejo à compensação por dano moral”. (Processo 1001253-36.2022.5.02.0072).