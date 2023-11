O ex-deputado federal Guilherme Mussi (Progressistas) irá indenizar uma vizinha em R$ 20 mil por ter promovido festas durante o período da pandemia de Covid-19. Há o relato de que o político tem ligações com setores do entretenimento paulistano e sempre promoveu esses eventos em sua casa, que não foram interrompidos nem mesmo durante a situação de emergência sanitária.

Em 2020, depois que uma dessas festas se estendeu até o amanhecer, uma das vizinhas registrou ocorrência e enviou notificações extrajudiciais para tentar interromper o ruído excessivo e aglomeração indevida de pessoas na casa, mas não obteve sucesso. Sendo assim, ela ingressou com ação judicial. No mesmo ano de 2020 foi deferida liminar proibindo as festas quando Mussi ainda era deputado federal.

A autora, então, emendou outro pedido, agora de indenização por danos morais. O político alegou que não havia legislação proibindo reuniões privadas e que a vizinha pretende macular a sua biografia e imagem com a exposição de sua vida em rede nacional. Disse, ainda, que a mulher mora em uma mansão de 600 metros quadrados, “cuja elevada distância entre cada casa da vizinhança sequer se permite cogitar a existência de risco à saúde ou lesão ao sossego”.

Contudo, assim decidiu a magistrada: “Diversamente do alegado em defesa, a robusta prova documental comprova a conduta reiterada do réu de promover festas e eventos sociais, com barulho excessivo, no período noturno. Afinal, em período anterior aos fatos objeto desses autos, o réu havia respondido por excesso de barulho e perturbação de sossego de vizinhos de outro imóvel, onde anteriormente residiu”. (Processo 1056182-82.2020.8.26.0100).