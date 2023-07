Dídimo Heleno

O ministro do STF Gilmar Mendes não é conhecido por, vamos dizer, sua temperança nas palavras. Ele costuma abalar sólidas estruturas com sua verve quase sempre assombrosa. Durante um recente julgamento na Suprema Corte, em que se discutia a respeito do juiz das garantias, ele – do nada! – aproveitou para criticar a Lei da Ficha Limpa e disse que ela “foi feita por bêbados”, tendo criado obstáculos móveis no tempo e, mesmo assim, o Supremo a validou.

Em Portugal para o “XI Fórum Jurídico de Lisboa”, o ministro explicou à TV Migalhas o que quis dizer com a sua fala assombrosa. Para ele, “uns iluminados” fizeram uma lei de iniciativa popular sem reparar pontos importantes. “Se alguém é condenado em 2ª instância, fica oito anos inelegível. Se continuar recorrendo para as instâncias superiores (STF e STJ) até transitar em julgado, vai estendendo esse prazo. Então, oito anos podem virar 24. Uma coisa inaceitável”. Tentando amenizar, finalizou dizendo que a lei foi criada com bons propósitos, mas a classifica como malfeita.