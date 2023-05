Dídimo Heleno

Uma estudante que ainda não havia terminado o ensino médio foi autorizada pela Justiça a cursar Medicina. Isso ocorreu em Rio Verde (GO) e, seguindo a teoria do fato consumado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o juiz Márcio Morrone disse que a jovem teve em seu favor uma liminar determinando que a instituição de ensino a matriculasse.

A teoria do fato consumado consiste em algumas situações jurídicas que são consolidadas pelo tempo, não devendo ser desconstituídas em obediência ao princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Para o juiz do caso, “não se justifica a alteração do status quo de candidato que tenha conseguido, por força de decisão judicial, fazer matrícula em curso superior, mesmo sem ter concluído o ensino médio ou equivalente, mas comprove tê-lo concluído posteriormente, devendo ser aplicada à hipótese a nominada teoria do fato consumado”. (Processo 5363937-05.2022.8.09.0137).