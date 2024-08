A Corte Paulista decidiu em mandado de segurança que uma farmácia de manipulação poderá comercializar produtos derivados da cannabis sativa, a popular maconha. Esse estabelecimento havia sido punido pelo município de São Paulo com base em resolução da Anvisa.

O relator do caso disse que a Anvisa, hoje, permite que produtos dessa natureza sejam comercializados por farmácias em geral e drogarias, com exceção das de manipulação. Para ele, a agência referida impôs ao estabelecimento uma desvantagem indevida em relação às demais empresas do ramo, extrapolando o seu poder regulatório e limitando o livre exercício da atividade econômica. (Processo 1041187-06.2023.8.26.0053).