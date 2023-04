Dídimo Heleno

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) resolveu determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor dos desembargadores mineiros Paulo Cézar Dias e Eduardo Cesar Fortuna Grion, uma vez que os doutos são apontados por prática de nepotismo.

Numa correição realizada na Corte Mineira constatou-se que os julgadores mantinham filha e esposa como servidoras nos seus gabinetes. Elas são servidoras concursadas e os serviços, segundo consta, tinham sido cedidos de modo informal para o gabinete dos maridões e paizões.

O problema aumentou depois que o corregedor Nacional, ministro Luís Felipe Salomão, que relata o caso, detectou indícios de que as servidoras envolvidas no episódio seriam funcionárias fantasmas, aquele tipo infelizmente comum na seara pública brasileira, que recebe, mas não trabalha.

O CNJ entendeu que o caso requer uma investigação mais aprofundada e por isso decidiu pela instauração do processo, tendo sido o relator acompanhado por todos os outros colegas. Para o corregedor, a figura do nepotismo está configurada. “Nunca é demais lembrar que as normas que vedam o nepotismo, além da evidente rácio de impedir o gasto indevido do erário, antes de mais nada buscar trazer transparência ao serviço público, cuja legalidade é a base primeira da contratação”, frisou Salomão.

Sobre a fantasmagoria laboral, descobriu-se a ausência de senha de acesso pessoal das servidoras nos sistemas informatizados do Tribunal, o que, a princípio, indica que essa falta de presença física nos leva ao lógico raciocínio de que em espírito não se pode prestar qualquer serviço in loco. Você deve estar se perguntando: o que aconteceu com os nobres desembargadores? Nada. Eles continuam trabalhando normalmente. (Processo 0000925-88.2021.2.00.0000).