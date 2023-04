Dídimo Heleno

Por ausência de dolo (pronuncia-se dólo), ou seja, a vontade de cometer o ato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou improcedente uma ação de improbidade que foi proposta pelo Ministério Público em desfavor de uma servidora que, em 2015, ocupou o cargo de subsecretária de relações do trabalho. Como se sabe, o dolo é elemento fundamental para se caracterizar o ato ímprobo.

A acusação é que a servidora teria, em 2015, praticado assédio moral contra subordinados, com desvio de função, além de ter se omitido de fiscalizar a assiduidade e horários de entrada e saída de agentes públicos, deixando de praticar ato de ofício indevidamente, com violação aos deveres de honestidade, legalidade, imparcialidade e lealdade às instituições.

Em primeiro grau os pedidos foram julgados improcedentes e o juízo fez retroagir a Lei 14.230/2021 (nova lei de improbidade), argumentando que a norma se mostra mais benéfica aos réus. O Ministério Público não ficou satisfeito e interpôs apelação dizendo que a Suprema Corte decidiu pela irretroatividade da nova lei de improbidade.

No que diz respeito à prescrição, a relatora do caso concluiu que o novo regime não permite a aplicação retroativa, mas apenas a fatos ocorridos já durante sua vigência, ou seja, a prescrição estabelecida pela nova legislação somente se aplica a atos praticados a partir de 26 de outubro de 2021.

Nesse ponto (prescrição) o TJDF reformou a sentença e sobre as demais acusações a julgadora observou que a lei de improbidade exige a presença do dolo, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 11, o que não se verificou no caso. (Processo 0700236-89.2017.8.07.0018).