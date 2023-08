Dídimo Heleno

A 2ª Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve condenação do próprio Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais à família de paciente falecido em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), tendo em vista a falta de zelo com o corpo. O valor indenizatório foi arbitrado em R$ 10 mil.

Segundo se extrai dos autos, um homem que estava sendo atendido na UPA faleceu no local. A família alega que não houve por parte da unidade de saúde qualquer zelo com o corpo, que ficou estendido no chão e sem coberta para a preservação da sua imagem, tendo havido demora na transferência para ambiente de conservação. Afirmam que o falecido ficou e estado degradante.

O Distrito Federal, em recurso, argumentou que a prova apresentada não é suficiente e que foram tomados os cuidados necessários para a preservação e conservação e salientou que apesar de a UPA não dispor de local adequado, o corpo foi encaminhado ao Hospital Santa Maria, 24 horas após o óbito, afirmando que não houve tempo para gerar a alegada decomposição.

No julgamento, a Turma Recursal disse que estando comprovada “a conduta omissiva dos prepostos do Ente Federado, consistente no descumprimento da obrigação de acondicionar o corpo de paciente morto no interior de nosocômio público em local refrigerado para adequada conservação, prejudicando o velório em razão do estado de decomposição, impõe o dever indenizatório”. (Processo 0752855-26.2022.8.07.0016).