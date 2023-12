O Projeto de Lei 3902/23 estabelece que os provedores de internet podem ser responsabilizados pela divulgação de imagens e vídeos falsos que tenham conteúdo obsceno gerados por Inteligência Artificial, os chamados deep nudes. Esse texto do projeto tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo consta, o provedor será responsabilizado se não tirar do ar a imagem ou vídeo após notificação da pessoa ou de seu representante legal. Proíbe, também, o uso e a comercialização no Brasil de aplicativos e programas de IA que criam deep nudes. Essa proposta é do deputado Romero Rodrigues e altera o Marco Civil da Internet.

O parlamentar argumenta que essa medida é necessária para combater a adulteração de fotos ou vídeos realizada por meio de Inteligência Artificial para produzir nudes de pessoas. “A ideia é determinar a remoção imediata desse conteúdo. Esperamos criar um efeito dissuasório à disseminação dessa prática”, concluiu.