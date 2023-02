Dídimo Heleno

O juiz do Juizado Especial Criminal de Palmas (PR) concedeu liminar para que a Telefônica e o Facebook adotem medidas para coibir o golpe do falso advogado. Ele determinou a suspensão do funcionamento de números telefônicos utilizados na falcatrua, fornecimento de dados cadastrais e do IP pelos criminosos, além da suspensão dos serviços de mensagens…