Falou mal em live

Dídimo Heleno

Um empegado foi condenado pelo TRT da 18ª região por ter feito uma live no Facebook em que falou mal da empresa em que trabalhava. O salário do gajo era de R$ 1.346, mas ele deverá pagar R$ 10 mil de indenização à ex-empregadora. Na postagem ele questionava os procedimentos de saúde e segurança do trabalho adotados pela empresa, tendo alcançado mais de 11 mil…