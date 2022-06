Falha na conexão

Dídimo Heleno

Um dos problemas da era virtual é que poderá haver problema de conexão na transmissão de sessões e audiências via internet e, com isso, a defesa ficar prejudicada. Uma advogada de Eunápolis (BA) pretendia fazer sua sustentação oral no julgamento de uma ação rescisória junto ao Tribunal Regional do Trabalho, mas problemas técnicos a…