Dídimo Heleno

Um casal que participou do programa “Fábrica de Casamento”, no canal de TV SBT será indenizado porque não recebeu a viagem de lua de mel prometida. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o descumprimento da obrigação de entregar o prêmio, depois de mais de quatro anos, mesmo depois de várias tentativas, além do desgaste psicológico, acarreta…