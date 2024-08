Um hospital do Distrito Federal foi condenado a pagar indenização por danos morais a uma paciente que teve o seu material biológico extraviado, tendo, por isso, impossibilitado a realização de biópsia. Por conta disso, a mulher foi submetida a novo procedimento cirúrgico para coletar o material.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a falha na prestação do serviço por parte do nosocômio e a sua responsabilidade objetiva, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor. A defesa alegou que o fato não configuraria dano moral, mas tais argumentos não foram acatados. (Processo 0723953-90.2022.8.07.0007).