A Corte Paulista condenou um condomínio a indenizar uma moradora depois que a sua correspondência, uma carta de citação, foi extraviada. O valor indenizatório, que na primeira instância foi arbitrado em 10 mil, foi reduzido para 5 mil reais.

No caso, o porteiro do condomínio recebeu duas cartas com aviso de recebimento para citação da autora e sua irmã, referente a um processo de execução de título ajuizada pelo próprio condomínio, mas não foi repassado à moradora. Por conta disso, a ação seguiu à sua revelia.

Para o julgador, o extravio causou dano moral, tendo a autora sofrido consequências diretas da não ciência da ação de execução, que perdeu a oportunidade de embargar e foi surpreendida por bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária, mesmo que posteriormente a execução tenha sido extinta em razão de acordo. (Processo 1006243-14.2022.8.26.0020).