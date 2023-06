Dídimo Heleno

Viralizou na internet vídeo em que o advogado Willer Almeida é expulso pelo juiz Carlos Alberto Garcete durante audiência realizada em Campo Grande (MS) pelo fato de aquele ter servido água a uma testemunha que se mostrava emocionalmente fragilizada durante sua fala. Obviamente que a cena causou muita revolta e repulsa, principalmente entre os profissionais da advocacia em todo o país.

O jurista Lenio Streck, em artigo para a revista eletrônica Conjur, disse que recebeu em seu Twitter mais de 900 mil visualizações do fatídico vídeo. O articulista diz que “casualmente” o advogado que quis ser gentil é negro. O magistrado, de forma arrogante, deixa claro que quem manda no pedaço é ele e que o causídico não tinha que fazer o serviço de copeiro. Ele deveria se ater ao seu ofício de advogar.

Como o advogado contestou a atitude ridícula do juiz, este, de forma autoritária, determinou a sua expulsão do local. A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) ingressou com reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Streck lembra, ainda, a absurda inércia do representante do Ministério Público durante o episódio: calado estava, calado ficou.

A referida associação disse que se tratou de “conduta desrespeitosa, humilhante e preconceituosa”. Quando o juiz vocifereou contra o advogado, o seu sócio, Pablo Gusmão, saiu em sua defesa, mas teve o mesmo destino: expulsão do local. Revoltado, disse Almeida: “É preciso lembrar que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Todos estão no mesmo pé de igualdade. Então, advogado não é subordinado ao juiz. E aí eu posso dizer que há um racismo explícito, mas é aquilo que acontece no Brasil, aquele racismo velado. Por que só o advogado negro, de trança, foi retirado com força policial enquanto o outro não foi? Por que desrespeitam tanto os advogados negros?”.

E continua o advogado Willer: “No Brasil, nós temos uma questão cultural e deplorável de achar que o negro é menos. Então não diria explícito, mas fica a pergunta: por que é retirado o advogado negro com força policial? Porque temos a mania de achar que o negro é perigoso ou coisa do tipo. Eu sou apenas um advogado fazendo meu serviço e exigindo respeito na minha profissão”. Sobre o seu sócio, que se manifestou e também foi expulso, ressaltou: “Ele se posiciona, levanta a questão de ordem, informa que vai acionar as prerrogativas, e só pelo fato de informar que iria acionar as prerrogativas, o juiz mandou retirá-lo da audiência também, deixando nosso cliente desassistido na sessão”, concluiu.

Por incrível que pareça a Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul (Amamsul) emitu uma nota, mas em defesa do magistrado. Ela afirma que “é dever de todo e qualquer juiz, ao presidir a audiência, manter a regularidade dos trabalhos, a disciplina e o decoro durante o curso do processo, evitando a prática de atos capazes de prejudicar a regular tramitação do feito”.

O ato de servir um copo d’água seria conduta indecorosa? Veremos qual medida concreta tomará a OAB, tanto em âmbito nacional quanto local. Até o momento em que escrevo esta coluna, não há manifestação. Como quase sempre ocorre nesses casos, é possível que seja emitida uma nota de repúdio que, a exemplo dos famigerados desagravos, não serve para bulhufas nenhuma. Como ensina o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, é preciso mais contundência.