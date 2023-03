Expulso de condomínio

Dídimo Heleno

A Vara Cível de Praia Grande (SP) acatou o pedido de um condomínio e julgou procedente o pedido de expulsão de um morador que mantinha conduta antissocial, sob pena de remoção forçada, com uso de força policial em caso de descumprimento da decisão. Segundo vizinhos do homem, ele importunava sexualmente moradoras, xingando-as com termos de baixo calão,…