O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Uber restabeleça o credenciamento de uma motorista excluída da plataforma sob a acusação de que agiu com racismo perante uma cliente. Segundo consta dos autos, a mulher aceitou a solicitação de uma usuária e, ao chegar ao local do embarque, a cliente estava com cinco crianças e queria prosseguir a viagem.

A motorista, então, disse que o veículo não comportava aquela quantidade de pessoas e que poderia sofrer sanções pelo excesso de passageiros. A cliente, então, reclamou da motorista, alegando que ela havia sido racista, o que levou à sua exclusão da plataforma. A defesa alegou cerceamento no Tribunal Paulista.

Na decisão, o julgador disse que “é o caso de se acolher pedido de antecipação de tutela recursal, apenas para determinar o restabelecimento do credenciamento da autora no aplicativo da requerida, para que possa continuar trabalhando como motorista, mister do qual provém o sustento de sua família, até o julgamento da questão pela turma julgadora”. O pedido da motorista não havia sido concedido em primeira instância. (Processo nº 2349572-12.2023.8.26.0000).