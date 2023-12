O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou uma mãe a pagar indenização por danos morais ao pai de sua filho por tê-lo excluído da cerimônia de batismo da criança. Segundo consta, a mulher é separada do genitor da infante e realizou o evento sem o conhecimento deste, que ficou sabendo por meio de terceiros.

A mãe escolheu os padrinhos da filha sem a concordância do pai. O julgador do caso entendeu que a conduta da mulher foi intencional e configura ato ilícito, uma vez que viola o direito do pai de participar de um momento importante na vida da filha. A indenização foi fixada em R$ 10 mil.