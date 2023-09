Dídimo Heleno

Aqui nesta Coluna foi publicada ontem matéria intitulada “Demissão e advocacia”, sobre o juiz Jaylton Lopes Jr., que decidiu deixar a magistratura para advogar e ministrar aulas aos seus milhares de seguidores e inscritos via internet Gerou tanta discussão e comentários nas redes sociais que resolvi retomar o assunto. Todo mundo sabe que os concursos da magistratura são dos mais disputados e a remuneração está bem acima da média nacional.

A princípio até parece improvável que alguém venha a abrir mão de toda essa estabilidade, mas o mundo depois das redes sociais é outro e os campos de atuação aumentaram as possibilidades de angariar dinheiro. Muitos são os casos de juízes que decidem deixar a magistratura e se tornam “influenciadores”.

Alguns oferecem serviços advocatícios, mentorias para concursos e até atividades que nada têm a ver com o mundo do Direito. Um exemplo é o ex-juiz Samer Agi, de 35 anos, que deixou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda em 2022. Hoje, com 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 111 mil em seu canal no Youtube, ele aborda inúmeros assuntos, que vão de relacionamentos a finanças pessoais.

Segundo o site Jus Brasil, o ex-juiz Samer Agi disse à BBC News que decidiu trocar a carreira porque queria mais “liberdade, tempo e possibilidade de crescimento”. Disse, ainda, que com as redes sociais “as ideias de uma pessoa são compartilhadas por milhares ou milhões que se identificam com sua visão de mundo. Seu conhecimento pode ser disseminado não apenas a uma classe de 50 ou 100 pessoas, mas a um auditório online de 10 ou 20 mil”.

Para Agi, “a remuneração fora da magistratura tem que ser superior. Caso contrário, o sujeito continuaria juiz”. O fato de as redes sociais se multiplicarem e terem se tornado tão populares trouxe oportunidades aos que dominam o saber jurídico e, por isso, muitos têm tentado uma nova profissão e, claro, a possibilidade de ganhar muito mais. “Sem as redes sociais, os juízes que saíram da magistratura nunca teriam feito isso”, disse Samer.

Sim, o ex-juiz Agi está certo e é natural que existam ainda muitos românticos que acreditem ser apenas convicção e “coragem” os motivadores desses profissionais que deixam suas carreiras estáveis. Claro que o grande motivador é o dinheiro, aceite-se ou não. Para tanto, obviamente, requer-se competência e conhecimento.

Outro caso é o de Erik Navarro, que foi juiz federal por 19 anos. Não pensou duas vezes: pediu exoneração e fez uma transmissão via internet no último mês de julho e explicou por qual razão deixou a Corte Federal. Disse que sua função era limitada ao que podia falar em público, mas queria muito dar vazão à sua “postura empreendedora”. Ele, que tem 46 anos de idade, possui 90 mil seguidores no Instagram e oferece um curso em que promete ensinar como “acelerar a tramitação dos processos, multiplicar a taxa de efetividade dos pedidos e se destacar na advocacia contenciosa”.

Por esse mesmo caminho estão seguindo outros ex-juízes, que oferecem diversos cursos preparatórios para concursos nas redes sociais a seus milhares de seguidores. Tudo isso por um certo preço, claro. Para esse tipo de serviço não falta demanda, até porque o Brasil é onde mais existem advogados por habitante no mundo. É causídico que não acaba mais por metro quadrado. Sem contar que existem faculdades de Direito espalhadas por diversas esquinas do país.

Para cada 164 brasileiros há um profissional da advocacia bodejando por aí. Nos Estados Unidos há um para cada 253 filhos do Tio Sam. Todos os anos, como gado para o abate, cerca de 120 mil sonhadores vão fazer a prova do Exame de Ordem. No último mês de agosto foi a vez de José André Neto, que discursou para os seus 450 mil seguidores do Instagram. Estufou o peito, testou a garganta e disse que estava deixando o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul depois de 21 longos anos de labuta para trabalhar exclusivamente como professor, “sem amarras e sem restrição”, em suas palavras. E com muito mais dinheiro, sem dúvida.

Existem inúmeras restrições a um magistrado e o Conselho Nacional de Justiça está sempre fiscalizando e restringindo a atuação dos julgadores fora dos processos. O juiz Senivaldo dos Reis Júnior, por exemplo, chegou a ser exonerado do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2020 por ter trabalhado como coach. Ele ainda não era vitaliciado (espécie de estágio probatório), ou seja, não tinha cacife para todas essas estripulias. O CNJ cortou o seu barato.

No caso de Senivaldo, ele recorreu ao CNJ para que este reconhecesse que havia exagerado na pena de demissão e, dois anos depois, arrependido, o referido Conselho decidiu reintegrá-lo ao cargo. Recentemente o CNJ suspendeu os perfis das redes sociais do juiz Navarro Wolkart, do Tribunal Regional Fedeal da 2ª Região.

Do jeito que está daqui a pouco vai faltar juiz no mercado. A coisa está parecida com o clero. Antigamente era comum que ao menos um filho se dispusesse a ser padre, ou uma filha ser freira, mas hoje em dia diminuiu muito o número de vocacionados de ambos os sexos. É bem provável que os garotos e garotas de hoje estão trocando os seminários, conventos e sacristias pelo mundo sem fronteira da internet.

Sobre o tema, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) disse que “ao perceberem a possibilidade de maiores ganhos no setor privado, muitos profissionais deixam o cargo público com o intuito de obter melhores condições de vida para si e suas famílias – uma escolha difícil, que, infelizmente, tem sido muito frequente. Se não houver uma reestruturação que promova a valorização por tempo na magistratura é provável que o cenário de evasão se acentue”.

Mas há casos de pura coragem e convicção, é verdade, como o de Juliana Oki, ex-juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, de apenas 37 anos de idade, e que difere dos seus demais pares. Ela decidiu pedir exoneração para se dedicar à psicoterapia em tempo integral, mesmo que não tivesse tantos seguidores nas redes sociais antes de deixar a Corte. Depois de dar esse pulo na vida viu o seu número de inscritos nas redes quadruplicar. “Meu fazer estava descompassado com meu sentir”, declamou.