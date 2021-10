Eutanásia na Colômbia

Dídimo Heleno

A Corte Constitucional da Colômbia emitiu entendimento no sentido de que “o dever do Estado de proteger a vida deve ser compatível com o respeito à dignidade humana e o livre desenvolvimento da personalidade”. Desde 1997 a eutanásia foi legalizada naquele país. À época a tese do juiz Carlos Gaviria foi considerada um marco histórico e ele sustentou que…