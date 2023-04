Dídimo Heleno

Consta que em Ribeirão Preto (SP) um rapaz, que dizia ter 15 anos, pediu que uma menina de 10 anos mandasse fotos nua em troca de bônus em um jogo virtual chamado Free Fire. A vítima, então, chegou a enviar quatro fotos, estando nua em ao menos uma delas. Em prints da conversa teria ficado comprovado que houve chantagem para o envio das fotografias.

Há um caso paradigmático sobre o tema, trazido pelo site Migalhas, quando em 2015 houve o estupro virtual de um garoto de 10 anos cometido por um estudante de medicina. O pai do menino descobriu que o filho estava se comunicando com um estranho por meio do site “Omegle”, plataforma americana cujo slogan é “Talk to Strangers”, ou “Fale com estranhos”.

A criança morava em São Paulo e conheceu o interlocutor, cujo codinome era “Pedro Doltsch, de 24 anos à época dos fatos. Após esse contato eles passaram a se comunicar com frequência e até com uso de webcam. Foi durante essas conversas que o estudante começou a fazer pedidos sexuais ao menino.

O promotor nesse caso foi Júlio de Almeida, hoje advogado. Ele disse que depois que o fato foi levado à polícia pelo pai do menino o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi acionado, vez que ficou constatado que o criminoso falava do referido Estado. Descobriu-se, depois, que o computador dele era ligado a uma grande universidade gaúcha, aparelho que era conectado a outros 2.600 computadores.

A surpresa foi constatar que o agressor era um estudante de medicina com trabalhos acadêmicos em sexologia e serviços voluntários na área de pediatria. Depois de reunir provas, a promotoria conseguiu autorização judicial para fazer busca e apreensão contra o estudante e, em perícia realizada no local, foram encontradas em suas mídias mais de seis mil imagens de conteúdo sexual infantil. Ele foi preso em flagrante.

Júlio de Almeida diz que se observou ali uma peculiaridade: as imagens eram de crianças brancas de olhos claros, com características europeias. A partir daí ficou comprovado que se tratava de um predador sexual, não apenas de alguém que consumia conteúdo infantil. Diante disso, era preciso buscar uma condenação adequada e que não fosse branda, como a de armazenamento de conteúdo de crianças e adolescentes em ato sexual ou de nudez, cuja pena é de 1 a 4 anos.

Sabemos que há o crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal, com pena de 8 a 15 anos, mas como poderia ser enquadrado no referido dispositivo aquele cometido em meio virtual? Para demonstrar sua tese, o promotor citou precedente do STJ, em que um adulto levou uma menina de 13 anos a um motel e praticou masturbação enquanto a via se despir, mas sem tocá-la. Ainda sem o contato físico, o STJ considerou como estupro, entendendo que bastava que ambos estivessem no mesmo ambiente e que a ação de um satisfizesse o desejo sexual do outro.

“Foi ali que encontrei o conceito que eu precisava”, diz Júlio Almeida. Ele trabalhou com afinco para aplicar a mesma tese ao caso que investigava, alegando que o agressor estava no mesmo ambiente da vítima, só que virtualmente. Essa tese foi aceita. O homem foi condenado a 14 anos de prisão. A denúncia é de outubro de 2017 e a sentença é de dezembro de 2018. Em segundo grau a pena foi reduzida para 12 anos e 9 meses de reclusão. O acórdão é de janeiro de 2020.

O agora advogado Almeida faz um alerta aos pais no sentido de observarem os seus filhos nas redes sociais, pois o abuso sexual virtual é muito forte, tendo se agravado ainda mais com a pandemia, quando os infantes passaram a ter mais acesso à internet e o controle por meio dos parentes ficou mais difícil. Diz ele que é importante colocar limites etários, espiões e outras formas de controle, mas ainda assim podem ser burlados. A palavra é “conscientização” e os pais devem conversar muito sobre o tema com as crianças.