Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça do Paraná inocentou um homem que havia sido acusado de roubo e estupro, após a análise de uma amostra do sêmen comprovar que o material não lhe pertencia. Ele foi apreendido por guardas municipais em 2016 com base numa descrição feita pela vítima e, no mesmo dia, foi realizado o procedimento de…