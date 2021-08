Ester Nogueira lança pré-candidatura

Dídimo Heleno

A advogada Ester Nogueira anuncia a esta coluna a sua pré-candidatura à presidência da OAB Tocantins, logo após circular nas redes sociais um vídeo em que ela aparece com o advogado Juvenal Klayber, que até o momento era considerado também pré-candidato. Em sua fala, Klayber diz o seguinte: “Caros advogado e advogada do Estado do Tocantins, estou aqui…