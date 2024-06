Um cliente com deficiência teve que esperar por 1 hora e 20 minutos para ser atendido no Banco do Brasil S/A e, por isso, será indenizado em R$ 3 mil por conta do tempo excessivo de espera. Na decisão, a julgadora, da Vara do Ofício de Pilar, Estado de Alagoas, disse que ficou evidenciada a agressão à dignidade da pessoa humana, ante a conduta ilícita da instituição.

No último mês de abril o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a demora em fila de banco para além de prazo previsto como limite em legislação local não gera, por si só, dano moral. Assim, os ministros fixaram o Tema 1.156: “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação para a prestação dos serviços bancários não gera, por si só, dano moral in re ipsa”. (REsp 1.1962.275).