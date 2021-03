Dídimo Heleno

Na última segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, foi instalada a 4ª Vara do Júri especializada em feminicídio, além do 2º Juizado da 3ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo a Resolução nº 1291/2020 do Conselho da Magistratura (Comag), compete à 4ª Vara, com exclusividade, a apreciação dos feitos criminais e…