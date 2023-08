Dídimo Heleno

O Supremo Tribunal Federal julga caso em que definirá se é válida a regra do Código de Processo Civil que impede juízes de atuarem em causas em que sejam partes clientes de escritórios de familiares do magistrado – cônjuge ou parente até o terceiro grau -, mesmo que o processo tenha seja conduzido por advogado de outro escritório.

Ora, o CPC já diz que não pode, mas aqui no Brasil é o STF que tem o direito de dizer por último e vale o que ele pensa. Esse julgamento se iniciou ainda em abril de 2020 e foi interrompido duas vezes por pedidos de vista. A apreciação segue por meio virtual e o placar, até agora, é de três votos pelo impedimento e dois pela possiblidade de atuação do juiz mesmo quando o cliente do escritório do parente for parte no processo.

A autora da ação é a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) contra a regra do CPC, especificamente a do art. 144, que trata do impedimento de juízes. Para a associação essa é exigência impossível de o juiz observar, ferindo, assim, o princípio constitucional da proporcionalidade. “É um impedimento que o juiz não pode, sozinho, verificar quando o processo lhe é submetido à conclusão para exame e julgamento”.

O relator, Edson Fachin, disse que a regra é válida e que a finalidade do dispositivo é garantir um julgamento justo e imparcial. “O dispositivo distribui cargas de deveres não apenas ao juiz, mas a todos os sujeitos processuais”. Luís Roberto Barroso considerou a norma constitucional e acompanhou o relator com ressalvas, entendendo que a incidência deve ficar condicionada às situações em que o magistrado tem ciência ou razoavelmente deveria ter ciência do impedimento.

Rosa Weber acompanhou integralmente o voto do relator. Quem divergiu foi Gilmar Mendes, tendo observado que o CPC já prevê o impedimento se o parente do magistrado atuar como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

O ministro entendeu, ainda, que a extensão do impedimento dá às partes a possibilidade de usá-lo como estratégia para definir quem julgará a causa. “A escolha dos julgadores, de outra forma definida pela distribuição, passa ao controle das partes, principalmente daquelas com maior poder econômico. Prevalece o interesse coletivo de que o precedente formado represente a opinião da Corte, não a opinião de uma maioria eventual”, disse Mendes. O ministro Luiz Fux o acompanhou. (ADIn 5.953).