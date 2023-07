Dídimo Heleno

Há muitos casos de estudantes, inclusive crianças, que vêm sofrendo bullying nas escolas e, não raramente, essas instituições se omitem e deixam de punir os agressores. Trogloditões e trogloditinhas estão espalhados pelo mundo e a estupidez não tem idade. Em decisão unânime o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença monocrática exarada pela juíza da 4ª Vara Cível de Guarulhos (SP), que condenou uma escola ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil em razão da omissão em resolver casos de bullying contra uma aluna.

Consta que a parte autora possui deficiência neurológica, intelectual e física por conta da rara Síndrome de Moebius. Ele estuda na escola em questão desde 2013, quando passou a ser vítima de discriminação, chacotas e exclusão, o que se intensificou a partir do ano de 2016, quando cursava o ensino médio. Em um dos tristes episódios, um grupo de alunos usou filtros de aplicativos de celular para deformar os próprios rostos, em alusão à colega, apenas para humilhá-la. Esses fatos foram levados à diretoria do colégio por diversas vezes, mas nada foi feito para coibir a prática.

Depois da condenação, a escola resolveu dizer alguma coisa e recorreu da sentença. Para o desembargador Alexandre David Malfatti, relator do caso, as provas demonstram a existência de bullying (prática de intimidação sistemática, descrita em lei) e apontam que o colégio nada fez para solucionar a questão, ainda que tivesse a obrigação para tal. “As manifestações da escola ré na contestação e na apelação reforçaram a certeza da lamentável e grave ocorrência do bullying e da postura omissiva assumida”, disse em sua decisão.

Por incrível que pareça, a escola alegou que as atitudes dos alunos seriam “declarações de carinho”. My God. O relator rebateu: “Seu conceito de ‘carinho’ estava completamente equivocado, sendo inaceitável para um ambiente escolar. É preciso dizer – e o Poder Judiciário faz isso neste voto – à ré e aos demais envolvidos no campo da educação e no âmbito do colégio: ridicularizar um aluno na frente dos demais não é sinal de carinho! Nunca foi e nunca será!”. Além disso, a Corte considerou a apelação da escola como litigância de má-fé por se tratar de ato protelatório e a condenou ao pagamento de multa no patamar de 9,5% sobre o valor da causa. O número do processo não foi divulgado.