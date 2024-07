O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve decisão que concedeu isenção de Imposto de Renda sobre o adicional de acompanhante recebido por um aposentado que foi diagnosticado com esclerose múltipla, fundamentando sua decisão no fato de o valor compor a remuneração da aposentadoria, que é isenta de tributação, conforme o art. 45 da Lei 8.213/91.

A 8ª Vara Federal de São Paulo havia concedido o direito à isenção e determinou a restituição dos tributos descontados desde novembro de 2020 (data do diagnóstico da doença). A União recorreu ao TRF 3, alegando inexistir previsão legal para a isenção do imposto sobre os 25% do adicional de acompanhante, mas o seu pedido não foi acatado, tendo sido negado provimento ao recurso, por unanimidade.