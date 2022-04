Dídimo Heleno

Na última segunda-feira, 18, foi publicada nesta coluna a matéria intitulada “Queixa contra promotores”. Porém, a fotografia que a ilustra, de forma equivocada, é a do Ministério Público do Estado do Tocantins, mas a notícia se refere a promotores de Justiça do Estado de Goiás, daí o nosso pedido de desculpas pelo…